SARONNO – SOLARO – ROVELLASCA Dolore per la scomparsa di un talentuoso 31enne, Michele Garruto, ma anche sconcerto e incredulità per una salma rimasta sull’asfalto per oltre 4 ore. Le comunità di Saronno, Rovellasca e Solaro sono state scosse dalla tragedia del mortale di giovedì e non mancano le prese di posizione ufficiali.

Mortale a Saronno, Colombo: “Perchè ci sono volute ore per spostare il corpo? Serve fare chiarezza” Scontri anche venerdì con l’elisoccorso che atterra a Solaro e l’impatto mortale a Venegono Inferiore.

Venegono Inferiore, scontro sulla provinciale: si ribalta il furgone. Muore l’autista Un arresto dei carabinieri di Rho per l’aggressione nel parco del Rugareto.

Non decollano per aperture del giovedì. Neanche coi saldi.

