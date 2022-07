x x

SARONNO – I dati ufficiali della presenza parlano di quasi duecento persone ma a confermare empiricamente la buona riuscita dell’appuntamento organizzato in Villa Gianetti sono anche le tante immagini condivise sui social dai saronnesi.

L’evento, che ormai ha raggiunto la terza edizione, propone tre giorni di degustazioni, incontri e laboratori. Le protagoniste indiscusse sono le birre artigianali, rappresentate dai migliori produttori italiani, che si accompagnano ai piatti preparati dai truck presenti in loco. Oltre ad un’aria relax, in cui si può mangiare e rilassarsi, è disponibile anche un workshop di degustazione insieme agli artigiani e l’animazione per i più piccoli.

A lodare la buona riuscita dell’iniziativa il sindaco Augusto Airoldi che sulla pagina Facebook della sua candidatura ha condiviso alcune immagini e un dialogo che si è tenuto ieri sera nel cortile con alcuni conoscenti arrivati da Milano per partecipare alla serata. Stessi scatti anche per l’assessore Domenico D’Amato che ha commentato: “La voglia di stare all’aperto in compagnia… a Saronno si può”.

Per le foto si ringrazia Armando Iannone

