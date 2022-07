x x

SOLARO – Il lunghissimo e sentito applauso al termine della lettera di addio degli amici di sempre, i colleghi che sostengono la bara, gli striscioni e il grande affetto con cui tutti i presenti si sono stretti intorno ai familiari. Sono le immagini che resteranno scolpite nella memoria delle centinaia di persone che stamattina si sono riunite dentro e fuori la chiesa parrocchiale di Solaro per l’ultimo saluto a Michele Garruto il 30enne morto nell’incidente stradale avvenuto giovedì scorso sulla Sp 31bis la tangenzialina che collega Solaro, Rovello Porro e Ceriano Laghetto.

Nessuno a voluto mancare. Attorno alla mamma, al fratello e alla fidanzata si sono stretti gli amici, i colleghi dei due negozi aperti da Michele con la maglietta dello studio, gli amici, i clienti, i conoscenti e tante persone colpite dalla drammatica morte del 30enne. Presente in rappresentanza dell’intero paese anche il sindaco Nilde Moretti.

Grande la tristezza e il dolore di tutti i presenti. Proprio da qui è partita l’omelia di don Giorgio Guidi che ha ringraziato tutti i presenti: “E’ importante che siate qui, intorno alla famiglia, perchè solo insieme si può vincere il dolore che stiamo provando”. Il religioso ha proseguito ricordando come “i trent’anni di Michele siano stati un grido alla vita e alla bellezza. Quella bellezza che Michele era capace di vedere e trovare in ciascuno valorizzando le proprie caratteristiche al meglio”. Don Giorgio ha sottolineato come “quella sua passione per il lavoro e per la bellezza fosse, come ogni talento, “il segno del tocco di Dio”.

Al termine delle esequie in una chiesa gremita, con centinaia di persone rimaste all’esterno in via Pellizzoni provvidenzialmente chiusa dalla polizia locale, la lettera degli amici e dei colleghi: “Il tuo talento è immortale come l’amore abbiamo per te”. Tanti i ricordi condivisi “dal sorriso di Michele”, a “quanto ti piaceva ridere e ballare”, ai “tuoi mille progetti come la vacanza da Miami che ero pronto a vivere con i tuoi amici”.

Al termine della cerimonia un altro lunghissimo applauso mentre gli amici e i colleghi prendendo la bara e i cielo volano palloncini bianchi ed uno argentato con la scritta “ciao Michele”.

