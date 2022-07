x x

SARONNO – Sono stati denunciati gli autori dei danneggiamenti alle telecamere cittadine realizzati sabato 9 luglio in occasione del corteo contro la sorveglianza speciale.

A renderlo noto, in un’intervista a Radiorizzonti il sindaco Augusto Airoldi.

Il primo cittadino parlando della videosorveglianza in fase di potenziamento in città, a partire dalla zona di piazza De Gasperi, ha spiegato: “Le telecamere servono sia da deterrente sia per mettere a disposizione delle immagini per interventi nel caso in cui si verifichi un fatto illecito. Come per altro successo nell’ultimo corteo dei Telos quando hanno creato tanti danni a Saronno. Le immagini raccolte dalle nostre telecamere, prima che i Telos le rendessero inservibili, sono state richieste e consegnate alla Digos che sta facendo le indagini e ha fatto le denunce del caso”

