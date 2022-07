x x

TRADATE – La notte scorsa i carabinieri della tenenza di Tradate durante ordinari servizi di controllo del territorio hanno tratto in arresto un 27enne di orgini marocchine poiché trovato in possesso di circa 200 grammi sostanza stupefacente. Il giovane aveva con sè hashish, marijuana e cocaina. L’uomo era stato notato in atteggiamenti sospetti dai militari in servizio perlustrativo che hanno quindi deciso di procedere a un controllo più approfondito che gli ha consentito di rinvenire addosso al fermato la sostanza stupefacente. Il 27enne è stato processato per direttissima: l’autorità giudiziaria ha disposto la scarcerazione con l’obbligo di presentazione.

(foto archivio)

