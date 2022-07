x x

Rinforzi di qualità per la squadra del presidente De Angelis e del patron Galli

ORIGGIO – Nella bella cornice de El Primero, ristorante uruguayano di via Saronnino a Origgio, l’altra sera la presentazione ufficiale del Sc United edizione 2021-2022. La formazione di Cesate e Saronno è neo-promossa in Prima categoria ma non nasconde le ambizioni di puntare in alto: ci sono state tante conferme e dai “cugini” del Fbc Saronno e dunque dalla Promozione sono arrivati molti rinforzi, agli ordini del nuovo allenatore, l’ex saronnese Gianpaolo Chiodini.

Obiettivi importanti

Entusiasta di questo primo atto della nuova annata il presidente del Sc United, Claudio De Angelis: “Siamo pronti a ripartire sui nostri campi di via Dante a Cesate, una struttura che ha pochi eguali in tutta la zona. Noi siamo sempre cercato di mettere i nostri tesserati a loro agio, in spazi adeguati. Ripartiamo da un settore giovanile che ci ha dato tante soddisfazioni e da una prima squadra che ha centrato l’obiettivo del passaggio di categoria e vuole togliersi altre soddisfazioni”.

In società anche Paolo Galli, già protagonista della rifondazione del Fbc Saronno e nel prossimo anno impegnato su “due fronti”, fra Saronno e Cesate: “Come Sc United siamo una neopromossa, non sarà facile fare ancora meglio della scorsa stagione ma senz’altro ci proveremo!”

L’allenatore Gianpaolo Chiodini ha già diretto in paio di sedute di training “conoscitive” con la squadra: “Ci sono tutte le premesse per divertirci assieme”.

La rosa della prima squadra

Portieri: Alessandro Malatesta (1988, confermato) e Lorenzo Mauri (1995, confermato); difensori: Marco Mucciacia (2002, confermato), Luca Leoncini (1999, confermato); Mattia Bulzi (1999, confermato), Jacopo Gigante (2002, svincolato), Gabriele Gagliano (2000, svincolato), Davide Bernello (1995, dal Fbc Saronno), Lorenzo Saldarini (1999, confermato); centrocampisti: Alessandro Ballabio (1998, Fbc Saronno), Miguel Ferioli (2000), Marco Chimenti, Alessio Livelli, Giovanni Beretta (2002, confermato), Raffaele Ciliberto (2000), Simone Giannuzzi (2002, confermato), Andrea De Angelis (1994, confermato), Luca Gallan (1999, svincolato); attaccanti: Davide Prota (2000, confermato), Stefano Borsetti (2000, confermato), Mattia Marangoni (1999, confermato), Andrea Gallan (2001, confermato), Orazio Iacovelli (1994, Fbc Saronno), Simone Galli (1992, Fbc Saronno).

Allenatore Gianpaolo Chiodini, dirigenti accompagnatori Carlo Ferioli, Ermenegildo Gallan, Giuseppe Gagliano. Preparatore atletico Omar Barbiero, preparatore portieri Massimo Catambrone, fisioterapista Vittorio Basilico, preparatore portieri Andrea Bottani.

Direttore sportivo Umberto Marotta.

Il Sc United è la realtà calcistica nata la scorsa stagione quando Sporting Cesate e Fbc Saronno aveva deciso di unire le forze soprattutto pensando al “vivaio” ed a comuni sinergie. Un progetto dunque che va avanti.

22072022