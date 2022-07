Softball giovanile, al Bollate il trofeo Bianchi di Saronno

SARONNO – Si è concluso nei giorni scorsi con la vittoria del Bollate il trofeo Bianchi, alla settimana edizione e per la categoria under 16, che annualmente l’Inox Team Saronno dedicata al proprio presidente onorario, Giancarlo Bianchi. Proprio Bianchi al termine ha partecipato alle premiazioni: per la società saronnese un grande impegno organizzativo, per un evento che rientra ormai fra gli appuntamento classifica della stagione: anche stavolta tutto è filato per il verso giusto ed è stato raggiunto l’obiettivo più importante, ovvero quello dell’aggregazione nel segno del “batti e corri”.

Classifica finale e premi individuali

Nella graduatoria finale, dietro al Bollate le olandesi del Tex Town Tigers, terzo posto a sorpresa per le bravissime ragazza del Shardara di Inglesias, quarta l’Italia under 14, quinto posto per Saronno, seste le Blue Angels olandesi, a seguire la Softball Academy school da Sanremo ed ultima La Loggia.

Primi individuali: quello di migliore battitore è andato ad Alessandra Biffi del Bollate, di miglior lanciatore dalmaud olanese del ttt , mvp Margot Lenassini del bollate ma schierata con l’Italia u14. Infine, premio speciale alla giocatrice saronnese della formazione maggiore, ed impegnata come volontaria del Saronno, Arianna Nicolini, per la simpatia e disponibilità.

(foto: in alto, Giancarlo Bianchi con l’allenatrice del Saronno seniores, Giovanna Palermi alla premiazioni; sotto il Bollate vincitore)

25072022