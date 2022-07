x x

SARONNO – La grandinata di ieri, martedì 26 luglio, resterà nella storia come una delle più violente che si sono abbattute su Saronno. A partire dalle 20 ha iniziato a cadere la pioggia, sempre più forte e violenta, a cui presto su è aggiunta una maxi grandinata con chicchi enormi.

Ecco alcuni dei video condivisi dai saronnesi con la redazione de ilSaronno che raccontano, meglio di tante parole, la forza dell’acqua e della grandine.

