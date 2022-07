x x

CERIANO LAGHETTO – Ieri alle 6 Ceriano Laghetto è scattato l’allarme con l’intervento dei pompieri. “È andata a fuoco il piano terra della villetta di via Monte Grappa. Da troppi mesi la stessa era diventata rifugio per sbandati, clandestini e tossici”. A darne notizia il vicesindaco Dante Cattaneo.

“Grazie al pronto intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri si sono evitati guai peggiori per il vicinato. Ringrazio la nostra polizia locale e i nostro ufficio tecnico che dalle prime ore del mattino hanno lavorato per le indagini del caso, insieme all’Ats”

Al termine delle operazioni di spegnimento l’edificio è stato sigillato: “La casa appare inagibile e le condizioni igienico-sanitarie pessime tanto che la polizia locale ha apposto i sigilli. La proprietà sarà chiamata alle sue responsabilità”. Cattaneo ha anticipato ulteriori aggiornamenti questa serai in consiglio comunale: “L’assemblea si terrà, in seduta pubblica straordinaria, direttamente in strada, in via Monte Grappa. I cittadini, che ringrazio per le loro preziose segnalazioni in tempo reale di queste settimane, hanno portato fin troppa pazienza.Siamo al loro fianco per ripristinare sicurezza, legalità e tranquillità del quartiere!”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn