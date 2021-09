Eventi, in dialetto la vita nei cortili a Lomazzo

LOMAZZO – Rassegna dialettale a LOmazzo. L’appuntamento per questa manifestazione è fissato mercoledì 8 settembre con “Ti ricordi?”. Si tratta di uno spettacolo dialettale sulla vita dei cortili di una volta e si tiene nell’Area feste di via Cavour al civico 2, alle 21 con ingresso gratuito con registrazione su https://bit.ly/lomazzocult2021

“Ti Ricordi?” è uno spettacolo teatrale in lingua lombarda ambientato nel cortile di uno dei paesi della Bassa Comasca. Si propone di riscoprire il nostro territorio, le sue tradizioni e le sue storie, curiosare tra i ricordi preziosi della vita dei vecchi cortili, che costituivano il tessuto sociale dei nostri paesi. Lo spettacolo, scritto da Gabrio Figini, è portato in scena con la regia di Silvia Figini dal Gruppo rievocazione Cirimido. Sarà inoltre possibile ammirare la mostra fotografica che raccoglie gli scatti in bianco e nero di Alessio Di Girolamo e curata da Maria Galli.