SOLARO / LIMBIATE – Oggi incidenti stradali a Solaro e Limbiate. A Solaro intervento stamane alle 9.40 della polizia locale e dell’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo per soccorrere un motociclista, rimasto ferito dopo lo scontro del suo mezzo con una autovettura. Il ragazzo, di 22 anni, ha riportato alcune contusioni ma non è apparso in perocolo di vita ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato.

A Limbiate invece alle 14.30 in via 8 marzo scontro auto moto: il motociclista, di 50 anni, è rimasto contuso ed è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce viola, e trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato. Sul posto anche la polizia locale limbiatese per i rilievi del sinistro.

(foto archivio: polizia locale di Limbiate)

09082022