SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Rari Nantes Saronno.

“Il weekend del 22-24 luglio si sono svolti a Lodi campionati regionali lombardi della categoria Ragazzi. Per la Rari Nantes Saronno sono stati 8 i qualificati che hanno sfoderato tante belle prestazioni nonostante le condizioni climatiche difficili, con quattro tempi limite per i campionati italiani di categoria ottenuti, altri due sfiorati.

Gare da cardiopalmo fino all’ultima bracciata, due argenti conquistati da Eleni Moia nei 100 e nei 200 farfalla , due medaglie di legno per Tommaso Porcu nei 100 e nei 200 farfalla. Un plauso a tutti per le gare coraggiose e la grinta sfoderata.”

