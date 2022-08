x x

COGLIATE – Proseguono i controlli serali mirati da parte delle forze dell’ordine. “La grande collaborazione tra la polizia locale di Cogliate, Ceriano Laghetto e Limbiate con l’importante supporto della polizia provinciale di Monza e Brianza e il coordinamento con l’Arma dei carabinieri sta dando grandi risultati. Avanti così” dice il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, decisamente soddisfatto per come si sta sviluppando questo progetto di controllo del territorio nel periodo estivo.

Nelle scorse ore la notizia di un significativo sequestro di sostanze stupefacenti proprio a Cogliate.

(foto: un posto di blocco della polizia provinciale nel corso di una delle ultime notti lungo una trafficata arteria della zona)

13082022