CARONNO PERTUSELLA – Due persone hanno avuto bisogno di cure mediche a seguito dall’incidente stradale avvenuto ieri sera alle 21.10 lungo la periferica via 5 giornate di Caronno Pertusella dove si sono scontrate due automobili. Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Saronno sono accorso per collaborare ai soccorsi anche i vigili del fuoco ed è arrivata l’ambulanza della Croce viola.

Un ragazzo di 19 anni ed una ragazza di 22 anni sono stati medicati per lievi escoriazioni, per gli accertamenti del caso sono stati accompagnati all’ospedale di Saronno. I militari dell’Arma si sono occipati di eseguire i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio: un precedente incidente stradale sempre nella zona)

16082022