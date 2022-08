x x

SARONNO – Tutto si è svolto come prassi: sono arrivati gli operai, hanno montato i ponteggi e poi hanno iniziato a tinteggiare la facciata di una palazzina saronnese. Unico problema non era stata eseguita la corretta procedura per l’occupazione del suolo pubblico. Il ponteggio infatti occupava parte del marciapiede ma l’azienda che stava eseguendo i lavori non haveva chiesto l’autorizzazione da parte del comune. E’ quello che è successo in piazza Caduti Saronnesi.

Risultato? Dopo un accertamento ed un controllo, eseguito qualche giorno fa prima di Ferragosto, la polizia locale ha provveduto ad emettere un verbale con una multa da 173 euro per l’azienda che non aveva seguito l’iter amministrativo.

