GERENZANO – SARONNO – Sono intervenute due ambulanze e i carabinieri della compagnia di Saronno per “risolvere” la lite avvenuta domenica 14 agosto in un parcheggio in via Clerici al confine tra Saronno e Gerenzano. I dettagli della vicenda non sono ancora stati resi noti anche perchè i militari stanno ancora lavorando per ricostruire con precisione l’accaduto.

All’origine di una violenta lite, con calci e pugni, una lite tra due famiglie. I contorni della vicenda non sono ancora stati chiariti ma poco prima delle 15,30 è arrivata una richiesta d’aiuto per una lite al numero unico delle emergenze. Sul posto sono arrivate, invitate dalla centrale operativa Areu, un’ambulanza del Sos di Mozzate e della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Quattro le persone che sono state aiutate dal personale sanitario un 14enne, una 45enne, un 48enne ed una 62enne. Sono stati portati tra l’ospedale di Saronno e di Legnano per le cure e gli accertamenti del caso.

Come detto a calmare gli animi i carabinieri che hanno identificato tutti i presenti e che stanno svolgendo ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità.

