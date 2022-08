x x

CARNAGO – Incidente stradale poco prima delle 12.30 di oggi lungo la Provinciale 20 che collega Solbiate Arno e Carnago: lo scontro è avvenuto frontalmente e ha coinvolto almeno due veicoli e la cui dinamica è ancora in corso di accertamento, è avvenuto all’altezza di una semicurva in via Garibaldi. Un impatto violento, che ha fatto scattare subito l’allarme in codice giallo, quello di media gravità.

Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato d’urgenza quattro ambulanze e un’automedica. Oltre a loro anche i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale personale sanitario.

Tre le persone coinvolte nell’incidente: si tratta di tre donne di 26, 38 e 56 anni. Dopo la prima assistenza sono state trasportate sempre in codice giallo al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, competente per territorio.

