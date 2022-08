x x

CARONNO PERTUSELLA – Via Moretti, è qui il degrado: luogo di ritrovo per giovsni fella zona, che d’altra parte si lasciano alle spalle rifiuti ed incuria. La vicenda è in questo ore approdata anche sui social e sono comparse delle eloquenti fotografie che mostrano come a terra e nel verde ci siano parecchi rifiuti, non solo mozziconi di sigarette sparpagliati (anche col rischio di causare un incendio fra le sterpaglie) ma anche bottigliette e lattine vuote, cartacce ed immondizia varia.

Aspetto preoccupante, che manca anche una porzione della recinzione della adiacente ferrovia Milano-Saronno, col rischio che chiunque possa entrare sui binari.

