x x

CARONNO PERTUSELLA – Ancora odori molesti in zona: se ne parla sui social, come era avvenuto nei giorni scorsi quando le tante proteste dei cittadini avevano innescato anche i soprallughi dei tecnici dell’Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente, che avevano individuato come origine del cattivo odore una ditta della periferia saronnese che, autorizzata, si occupa del trattamento di rifiuti.

Le ultime segnalazioni sono venute da via 4 novembre, e da via Caduti di Nassiriya. Arpa, eseguiti tutti i rilievi del caso, sta vagliando la situazione, obiettivo quello di fare in modo che queste “molestie olfattive” non si ripetano ed inviduarne sempre con precisione la provenienza.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: anche le polizie locali della zona sono state impegnate nella “caccia” alla provenienza degli odori molesti percepiti in zona quest’estate)

27082022