x x

VENEZIA – Timothee Chalamet, l’attore idolo delle adolescenti e non solo,era al lido di Venezia per la premiere dell’ultimo film di Luca Guadagnino che lo vede protagonista “Bones and All”. Assediato da centinaia di fans ha solcato il red carpet con un completo rosso sgargiante dirigendosi nella blindata galleria della Sala Grande dove l’accesso era consentito solo ai membri della produzione del film e agli ospiti vip del cerimoniale della Biennale. Li, l’attore francoamericano, si è trattenuto con la giovane attrice saronnese Alice Silighini Garagnani,figlia del noto regista Luciano e grande fan proprio dì Timothee Chalamet. I due sono stati immortalati in un amichevole abbraccio facendo diventare Alice l’ospite più invidiata del festival e non solo.

Al termine del film Alice è uscita dalla sala con Jack Dylan Grazer, noto al pubblico per aver interpretato Eddie nel film It tratto dal romanzo di Stephen King.

Lo zio dell’attore ha lavorato in passato con il padre di Alice, Luciano Silighini Garagnani, e proprio il regista si sofferma sui primi giorni del festival. “Sono felice che quest’anno avrò tutta la mia famiglia vicino come come lo scorso anno e sopratutto mi fa sorridere vedere la mia piccola Alice districarsi tra una proiezione e l’altra con semplicità. La nostra bimba fin dalla culla è cresciuta nel mondo dello spettacolo. Aveva solo 3 anni la prima volta che venne con me ad Hollywood e subito fu catapultata tra attori,set e stars che per lei sono diventati volti familiari” continua il regista “a 5 anni si scambiava i sorrisi con Leonardo Di Caprio a Los Angeles e oggi stretta a Timothee Chalamet e Jack Dylan Grazer pur restando la semplice e umile ragazzina di sempre. Le abbiamo insegnato che quei volti osannati, mitizzati sono persone normalissime e lei li rende ancora più semplici dando loro la sua amicizia e sorrisi” conclude Silighini che nella sala attigua al palazzo del cinema si è intrattenuto con Luca Guadagnino e Alejandro Gonzalez Inarritu coi quali in passato collaborò ad alcune produzioni.

05092022