CERIANO LAGHETTO – LENTATE SUL SEVESO Da qualche giorno due fidanzati, lui di 43 di Ceriano Laghetto e lei di 37 anni di Lentate s. Seveso, avevano deciso di occupare un edificio in stato di abbandono in via XXIV Maggio di Lentate sul Seveso e farne il loro ricovero.

Entrambi con vari precedenti per reati il patrimonio, in materia di stupefacenti e altro, dopo averne forzato l’ingresso dello scantinato, lo avevano allestito con brandine e fornelli da campeggio.

Lì poi avevano anche invitato a soggiornare con loro, come fosse ospite venuto a trovarli, un amico, un 39enne di Figino Serenza con vari precedenti per reati contro il patrimonio, armi e altro.

Ma dopo la denuncia del proprietario, un 72enne lentatese, i carabinieri sono intervenuti identificando e facendo allontanare gli occupanti dallo stabile.

I tre sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di invasione di edifici e, per quanto riguarda i due uomini, è stata avviata la procedura amministrativa per il foglio di via obbligatorio dai comuni di Lentate sul Seveso, Lazzate e Misinto (procedura non possibile per la donna poiché cittadina lentatese).

