LUINO – La scorsa notte alle 3.30 a Luino in piazza Risorgimento per cause da accertarsi la copertura di un condominio è stata interessata da un incendio. Le fiamme hanno interessato un ingente superficie di tetto e le sottostanti unità abitative. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tredici automezzi, alcuni dei quali in supporto dal comando di Milano. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per molte ore.

Resta da quantificare l’entità dei danni, che si annunciano particolarmente ingenti.

(foto: il tetto dell’edificio in fiamme. L’incendio, di vasta proporzioni, ha costretto i vigili del fuoco ad intervenire con tredici mezzi, con il supporto anche del comando di Milano)

08092022