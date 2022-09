x x

LIMBIATE – “Oggi Regione Lombardia ha chiesto ufficialmente al Comune di Milano di aprire un tavolo tecnico per parlare soluzioni mettere in campo per scongiurare la chiusura della tranvia Limbiate – Milano. Il passo ufficiale è stato fatto e adesso il capoluogo lombardo ha tutte le possibilità di non interrompere la linea ma semmai di lavorare in queste settimane per trovare una via d’uscita, che potrebbe essere la sola interruzione della tratta da Limbiate a Varedo”. Così il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone Andrea Monti, che è anche assessore comunale a Lazzate.

E conclude: “Preannuncio che, come iniziativa politica della Lega, è nostra intenzione far approvare una mozione in tutti i Comuni interessati dalla tratta, per convincere Milano a tornare indietro sui propri passi, affinché accetti la richiesta di Regione Lombardia di aprire un tavolo tecnico per arrivare a scongiurare la chiusura del servizio a fine settembre. Ed è mia intenzione lanciare anche un appello a tutti i candidati del nostro collegio perché si impegnino a ottenere questo risultato prima del 25 settembre”.

08092022