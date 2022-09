x x

SARONNO – Da tempo ormai era in condizioni insostenibili divorata dal passare del tempo e dalle intemperie ma ieri, come notato da molti saronnesi è stata sottoposta ad un maquillage che ha segnato i segni del tempo.

Il riferimento va alla “palla” con la scritta “Città di Saronno” posizionata al centro della rotonda tra via Novara, via Varese e via Primo Maggio al centro del gazebo. Gli arredi della rotonda erano stati realizzati durante il secondo mandato del sindaco Pierluigi Gilli e da allora non hanno mai avuto interventi di manutezione. Facile capire quindi come l’intervento realizzato ad inizio settimana da un collaboratore comunale non sia passato inosservato con tanti saronnesi che hanno fotografato la rinnovato “palla”.

