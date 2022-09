x x

SARONNO – Con una messa concelebrata nella chiesa di San Francesco si è ufficialmente chiuso il centenario della nascita di Maria Lattuada (1921 -2021). Di fronte ad una numerosa assemblea, il prevosto don Claudio Galimberti coadiuvato da don Angelo Centemeri e don Vincenzo Bosisio, hanno ricordato la figura di Maria, le sue opere, la sua testimonianza a favore degli ultimi della nostra città. In una giornata importante per la chiesa ambrosiana, l’8 settembre, solennità della natività della Beata Vergine Maria alla quale è dedicato il Duomo di Milano, don Claudio ha sottolineato l’importanza della figura di Maria Lattuada e don Angelo l’ha definita una “Santa della porta accanto”.

Come ultima azione “ufficiale” il comitato promotore del centenario ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a raccogliere notizie sulla vita di Maria ma anche tutti coloro che in questo anno si sono avvicinati per conoscerla.

Si ricordano le iniziative proposte: l’intitolazione di un parco al Matteotti, la creazione di una mostra itinerante sulla vita e le opere di Maria (che peraltro continuerà a girare per la città), la redazione di un testo: “Maria Lattuada – una vita per gli altri”, che raccoglie i contributi di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e di condividere con lei esperienze di servizio, di catechesi, di vita.

Resta ancora da completare la “biografia” che, come promesso, riporterà la prefazione di monsignor Erminio de Scalzi. La stessa vedrà la luce nel 2023, l’8 settembre, quando, come ha ricordato Don Angelo, saremo tutti invitati per ricordare il suo anniversario. Sicuramente un buon augurio per tutti.

“Ricordiamo a chi volesse vedere la mostra che la troverà fino a fine settembre alla chiesa di San Francesco. Naturalmente ha termine il centenario ma non termina l’impegno a seguire gli insegnamenti che con la sua vita Maria ci ha lasciato, anzi, con i chiari di luna che stiamo vivendo abbiamo veramente bisogno di essere illuminati nel cammino”.

