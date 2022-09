x x

ROVELLO PORRO – Incidente alla trafficata rotonda di via Como, nella zona al confine con Saronno e Cogliate: il sinistro si è verificato questa mattina alle 10.45, una donna di 59 anni è caduta della propria bicicletta ed è rimasta ferita.

Immediati i soccorsi: sul posto è arrivata pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù con l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e l’automedica proveniente da Como. Alla fine la paziente, che ha riportato contusioni varie, è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento del ricovero la cinquantanovenne non è apparsa in pericolo di vita.

(foto: la scena del sinistro avvenuto questa mattina a Rovello Porro)

