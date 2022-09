x x

SARONNO – E’ un venerdì di passione per i viaggiatori che fanno riferimento al nodo di Saronno: prima ancora dello sciopero previsto dalle 9 alle 17 la circolazione è stata rallentata dall’investimento di un animale nei pressi dello scalo di Castellanza.

A darne notizia Trenord con i canali ufficiali usati per aggiornare e informare i viaggiatori. Il primo convoglio ad essere in ritardo quello che ha colpito l’animale è stato il 1211 che partiva da Cadorna alle 6.07 arrivato a destinazione con 20 minuti di ritardo. Ad essere interessata dai ritardi la linea Novara-Saronno-Milano con una media di 15 minuti di attesa.

