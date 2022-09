Ceriano Laghetto: ufficio scuola itinerante e distribuiti 120 chili di mele agli studenti

x x

CERIANO LAGHETTO – Anche quest’anno, per il primo giorno di scuola, l’Amministrazione comunale ha allestito gazebo informativi all’uscita della scuola primaria e secondaria di primo grado per le famiglie e con l’occasione ha offerto uno spuntino di benvenuto per gli alunni e per i genitori presenti. Come è ormai apprezzata tradizione, è stato allestito un “Ufficio scuola itinerante” con la presenza dei funzionari comunali pronti a rispondere alle richieste di informazioni delle famiglie, fornendo materiale informativo come la “Guida ai servizi scolastici” per gli alunni delle elementari e l’opuscolo “Notizie dal Comune” per le medie, oltre alla modulistica per le iscrizioni ai servizi come il pedibus con l’obiettivo di partire dal mese di ottobre.

Ai ragazzi sono stati distribuiti anche 120 chili di ottime mele “Made in Ceriano” offerte da “Il frutteto del Parco”, che si ringrazia per la collaborazione, oltre a succhi di frutta e tranci di focaccia, per un gustoso e salutare “benvenuto” e l’augurio di buon inizio anno scolastico.

(foto: l’Ufficio scuola itinerante di Ceriano Laghetto)

