x x

SARONNO – “Da lunedì 19 settembre, si aprirà il cantiere per l’asfaltatura di via Vincenzo Monti e della piazza Caduti saronnesi. Per consentire i lavori in sicurezza, sono stati adottati provvedimenti viabilistici che comprendono divieti di sosta e accesso, doppi sensi di marcia provvisori, strade a fondo chiuso”. Lo comunica l’Amministrazione comunale di Saronno, in relazione alle opere che sono dunque al via nella giornata odierna.

Proseguono dal Municipio: “Naturalmente per i residenti saranno consentiti gli ingressi: la viabilità provvisoria sarà in vigore sino alla fine di settembre”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: da lunedì 19 settembre, si aprirà il cantiere per l’asfaltatura di via Vincenzo Monti e della piazza Caduti saronnesi)

19092022