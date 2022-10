x x

SARONNO – Con una breve nota su Facebook l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Pozzoli mostra i risultati degli interventi di asfaltature realizzati in città enlle ultime ore.

“L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Saronno ha ricevuto in primavera un bonus asfalti di 125.000 euro lordi destinato ai Comuni sopra i 25.000 abitanti. Considerando le situazioni più critiche in città e la cifra a disposizione, abbiamo deciso di intervenire in questo modo per le aree esterne via Varese tratto compreso tra l’incrocio con via Milano e via Archimede, semicarreggiata deteriorata (intervento eseguito alla fine di luglio) e in via Togliatti (tratti danneggiati) intervento eseguito a metà settembre”.

L’esponente della Giunta prosegue poi parlando di quanto fatto nell’area centrale: “Piazza Caduti Saronnesi e via Vincenzo Monti abbiamo dato una nuova veste a queste aree molto frequentate per il collegamento con la stazione ed il centro città, per il mercato settimanale e per la presenza di un istituto scolastico e di un supermercato. Intervento eseguito nella seconda metà di settembre sull’intera zona, che nel tempo si era fortemente danneggiata ed era stata “tamponata”.

E conclude con un bilancio positivo: “Abbiamo pianificato le tempistiche per rispettare le scadenze del bonus assegnato alla Città di Saronno e per permettere inoltre lo svolgimento senza problemi del mercato cittadino durante tutte la fasi del programma di asfaltatura”.

(foto estratte dal video condiviso sulla pagina Facebook dell’assessore Pozzoli)

