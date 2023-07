x x

SARONNO – “Prendono il via con questa settimana i lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi programmati dall’Amministrazione comunale tra l’estate e l’autunno 2023”. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale saronnese.

Cronoprogramma e costi degli interventi

Con un investimento di oltre 550.000 euro, verranno sottoposti a manutenzione 2500 metri di strade, 1500 metri di marciapiedi e poco meno di un chilometro di piste ciclabili. Si comincia oggi, lunedì 3 luglio, dal quartiere Matteotti, con i nuovi asfalti in via Torricelli (tratto da via Don Minzoni a via Fratelli Cervi) e in via Fratelli Cervi, dopodiché si passerà ai marciapiedi che risultano in cattive condizioni nella stessa zona del quartiere. Per consentire l’intervento, da questa mattina e sino a chiusura del cantiere, la viabilità subirà le seguenti modifiche: via Palladio (nel tratto tra via Torricelli e viale Amendola) è a senso unico in direzione viale Amendola; via Torricelli a senso unico in direzione di via Palladio.

(foto archivio)

03072023