SARONNO – UBOLDO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’associazione Quelli che con Luca in merito alle ultime attività della realtà di Uboldo e ai traguardi raggiunti.

Il 17 settembre abbiamo onorato Luca nel suo 11simo anniversario. Un grazie all’Oratorio Regina Pacis di Saronno, a Don Enrico, Claudio, Angelo, persone davvero speciali.

La serata ci ha visto riunirci in una cena deliziosa ideata dallo chef Cesare Marretti che da 11 anni si dedica al sostegno della Onlus, ed al quale va un grazie di cuore enorme.

Tanti i temi toccati durante la serata, un importante aggiornamento sul Progetto Scientifico della Onlus, importanti progressi di Ricerca che consolidano lo sviluppo dei CAR-T sulla leucemia mieloide acuta infantile.

Sono stati consegnati dalla Onlus ben 15.000,00 ai Ricercatori del Lab. Tettamanti di Monza presenti alla serata, abbiamo presentato la Dottssa Arsuffi “adottata” dalla Onlus per i prossimi 3 anni.

Il momento sicuramente più profondo ed emozionate è stato quello del momento della presentazione del piccolo Leonardo, presente alla cena con la famiglia, bimbo guarito proprio grazie al Progetto scientifico finanziato da “quelli che…con Luca”.

Tutti gli invitati si sono alzati in piedi in onore di Leonardo ed un lungo applauso ha salutato la lettera a Luca letta dal Presidente Andrea Cioccioni, anche papà di Luca.

Ciccioni ha ringraziato tutti i sostenitori che dal 2011 hanno creduto nel percorso della Onlus, un lungo cammino nato da idee chiare ed una collaborazione stretta tra la Onlus ed il Team di Ricercatori.

Oggi si può affermare che i tanti bimbi che ricadono o non rispondono alle cure hanno una nuova strada per guarire, il cammino è ancora lungo ma tracciato profondamente.

