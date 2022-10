x x

SARONNO – “Lo smemorato sindaco Augusto Airoldi giovedì sera si è dimenticato di informare consiglieri e cittadini degli ennesimi aumenti delle rette dell’Rsa Focris. Avremmo potuto chiedere chiarimenti e sapere che cosa avesse in mente l’amministrazione per lenire gli effetti di questi aumenti per esempio sapere se nei molti fondi del Pnrr atterrati a Saronno ci fossero delle possibilità”.

Inizia così la nota del capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone che porta nel dibattito politico, il tema dell’aumento delle rette annunciato dal presidente del Cda della Focris Stefano Barcellini. Guaglianone fa riferimento alla seduta dell’assemblea cittadina per approvare il bilancio consolidato dove si è a lungo parlato del mancato inserimento della Focris nel perimetro del consilidato.

“E invece no, oltre ai soliti errori nei documenti del bilancio derivanti da copia e incolla come affermato dall’assessore alla partita e alle beghe tra consiglieri e il presidente del consiglio, non si è voluto affrontare un tema così delicato”. Il capogruppo anticipa le possibili obiezioni: “Non mi si risponda che non era nell’ordine del giorno, il sindaco invece di fare reprimende ai consiglieri di Obiettivo Saronno non dando la possibilità di risposta, avrebbe potuto informare l’assemblea cittadina che a lungo ha parlato della Focris. Difficile credo che il sindaco non ne fosse informato visto che, come ci ha ricordato un solerte consigliere, il presidente del Cda è delegato del primo cittadino”.

“Mi risulta difficile crede nella buona fede di un sindaco smemorato che per il secondo anno non informa la città degli aumenti in arrivo e preferisce aspetta che la notizia trapeli o venga ufficializzata dal cda”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn