MOZZATE – Martedì è stata una giornata importante per il Como 1907 ed anche per il paese di Mozzate. La notizia arriva, non a caso, dalla pagina ufficiale della società lariana.

“La prima squadra ha potuto allenarsi nel nuovo campo di Mozzate – spiegano i comaschi – L’atmosfera è stata elettrizzante, i giocatori sono entrati nel nuovo campo d’allenamento con la voglia di mettersi subito al lavoro e si sono subito ambientati in quella che sarà la loro nuova casa”. Gli interventi nella struttura mozzatese sono iniziati con un accordo nel 2021 e negli ultimi mesi la struttura ha radicalmente cambiato volto diventato un centro d’eccellenza. “Ora abbiamo due campi da calcio, un’area di riscaldamento e di allenamento per i portieri, una palestra e tutto ciò che serve per allenarsi al meglio”.

