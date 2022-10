x x

SARONNO – Ultimi due giorni di presenza della statua della Madonna di Fatima a Saronno. Oggi, sabato 8 ottobre il simulacro tornerà nella chiesa Santi Pietro e Paolo dalla parrocchia della Sacra Famiglia.

Alle 8,25 si partirà con Lodi seguite dalla Messa e dall’adorazione Eucaristica. Alle 10 confessioni e alle 11,45 Angelus e breve meditazione. Si riprende alle 16 con il rosario meditato e alle 18 la messa. Alle 20.45, tempo permettendo, si terrà la processione mariana cittadina aux-flambeaux, presieduta dall’arcivescovo Georg Gänswein, prefetto della casa pontificia e segretario particolare del Papa emerito Benedetto XVI.

Domenica 9 ottobre si terrà ultimo giorno di permanenza della madonna di Fatima a Saronno. Alle 10 l’arcivescovo Georg Gänswein presiederà la messa in Prepositurale e alle 15.30 sarà lui a concludere la giornata di preghiera con la preghiera di congedo e la consacrazione di Saronno al cuore sacro di Maria.

Salta la successiva processione per portate la statua al centro sportivo Ugo Ronchi. Il simulacro, infatti, non ripartirà da Saronno in elicottero e quindi non il percorso a piedi con i fedeli è stato annullato.

