x x

SARONNO – A settembre ha concluso la propria attività professionale Dario Borghi: gerenzanese andato in pensione dopo poco meno di vent’anni di lavoro al Sil cittadino.

“Ho lavorato come coordinatore del Sil dal 1994. Il Sil è una unità operativa dei Servizi Sociali del comune di Saronno ed è gestito in forma convenzionata tra i comuni del distretto saronnese. L’utenza che si rivolge al servizio è formata attualmente prevalentemente da persone in difficoltà economica e sociale. Inizialmente c’era un’utenza giovane, dai 14 ai 18 anni, in uscita dalla scuola dell’obbligo con certificazione di disabilità. Attualmente l’utenza maggiore che si rivolge al servizio è ricompresa in una fascia di età che va dai 35 ai 60 anni. Da un’utenza prevalentemente di persone invalide si e’ passati, negli anni, ad una realtà rappresentata da persone in situazione di forte svantaggio socio economico. La “mission” del servizio è quella di aiutare persone in difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro e a riappropriarsi di un ruolo attivo nel contesto sociale. Per questo fine ho sempre lavorato con gli altri operatori Sil (due educatrici professionali, la psicologa consulente e l’ impiegata amministrativa) in stretta collaborazione con i servizi sociali del comune di Saronno e del distretto saronnese.”

Borghi racconta come quest’ attività professionale sia stata cruciale nella propria vita professionale: “Lavorare fianco a fianco con persone in difficoltà che cercano di reinserirsi nel contesto sociale mi ha aiutato molto a riflettere sul mio stesso modo di lavorare e di vivere. Mi ha aiutato a maturare la convinzione che non bisogna mai arrendersi, che è importante cercare sempre un ruolo attivo e propositivo. Importante per se stessi, per la propria autostima e per il contesto sociale in cui si vive.

Le persone con e per le quali ho lavorato per un reinserimento sociale mi hanno insegnato quanto è importante sentirsi utili anche impegnandosi in mansioni semplici. Vedere queste persone lavorare con dedizione ed impegno nella pulizia di strade, parchi nella manutezione di strutture e vedere la loro soddifazione nel sentirli utili mi ha insegnato molto”.

Un’attività che ha avuto un valore anche per l’incarico che Dario Borghi svolge a Gerenzano: “Un insegnamento utile anche per operare al meglio nel ruolo di amministratore locale assessore ai servizi sociali. Lavorare fianco a fianco con Persone che si adoperano e si impegnano in attività lavorative e si rendono utili con il loro impegno alla comunità nella quale vivono, mi ha aiutato a meglio comprendere le situazioni di marginalità e a programmare iniziative mirate anche nel Comune dove ricopro il ruolo di assessore ai servizi sociali. Cercare soluzioni, possibilità per queste Persone e vedere come il loro lavoro viene apprezzato e spesso considerato indispensabile nelle realtà dove vengono inseriti è la soddisfazione più grande per qualsiasi operatore sociale, per me sicuramente lo è”.

Borghi ricorda un episodio che conferma la validità dei percorsi di politiche attive per il lavoro che il Sil mette in campo: “Durante il primo periodo di Covid siamo stati costretti a sospendere le attività di tirocinio lavorativo. Alle persone impegnate abbiamo comunque assicurato il contributo economico nonostante la sospensione. In sostanza le persone potevano ricevere il contributo previsto anche senza presentarsi al lavoro. Alcuni tirocinanti impegnati in attività di pulizia strade e parchi ci hanno chiesto di trovare soluzioni per poter riprendere il lavoro. Per loro era importante sentirsi utili, fare un lavoro per il quale venivano apprezzati dai cittadini piuttosto che rimanere inattivi e ricevere lo stesso il contributo economico. Su loro stimolo abbiamo cercato e trovato una soluzione per far riprendere l’attività lavorativa. Per noi operatori sociali questa loro insistente richiesta è stata una dimostrazione pratica di come la programmazione messa in atto dal Sil era, è, veramente utile e necessaria”.

Negli ultimi giorni per salutare colleghi e utenti Borghi ha condiviso un momento conviviale organizzato con il Centro di Formazione Ial Lombardia di Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn