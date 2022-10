x x

SARONNO – Non è stato registrato l’intervento di nessun mezzo di soccorso stamattina intorno alle 6,30 per l’incidente avvenuto in via Primo Maggio. Ad effettuare i rilievi sono stati i carabinieri della compagna di Saronno da secondo quanto emerso in questa prima fase dal resoconto di alcuni residenti il conducente del mezzo, una Peugeot, avrebbe perso il controllo mentre “scendeva” nel sottopassaggio della propria vettura travolgendo i paletti parapedoni e quindi schiantandosi contro il muro prima della scala che porta da in viale Santuario. dall’abitacolo è scesa una famiglia assolutamente illesa.

Consistenti i danni alla parte anteriore della vettura ma come detto al momento non risulta l’intervento dei mezzi di soccorso. Per ricostruire l’accaduto saranno utili le immagini della videosorveglianza che saranno utilizzate anche dall’Amministrazione per avviare la pratica per il risarcimento del danno.

(foto di un nostro lettore)

