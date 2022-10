x x

SARONNO – Tanti giorni, mesi, anni di servizio quotidiano a Saronno al quartiere Matteotti, ascoltando, prestando aiuto, sostenendo e condividendo gioie e dolori. E ora un riconoscimento congiunto, una benemerenza che vale un grazie dall’intera comunità.

Suor Annunciata e Suor Fausta saranno tra i premiati nella cerimonia di consegna della Ciocchina 2022 prevista per il prossimo sabato 22 ottobre alle 16 in Sala Vanelli.

Ecco le ragioni della nomina:

La Giunta Comunale delibera il conferimento della Civica Benemerenza della “Ciocchina” per l’anno 2022 a suor Fausta (Maddalena Ferrari) e suor Annunciata (Annunciata Fumagalli. Due persone semplici, di buon carattere che si sono dedicate alle persone che hanno avuto la Chiamata di curare

Queste due donne, che anni orsono si unirono alla nostra comunità abitando presso la Parrocchia San Giuseppe, visitano, parlano e soprattutto ascoltano le necessità, talvolta pressanti, delle famiglie presenti, molte giunte da lontano, impegnandosi nella integrazione sociale, soprattutto di minori provenienti da differenti culture.

Ascoltano in silenzio riflettendo, pregando per la sofferenza di molti e osservando situazioni familiari difficili che vengono sottoposte a grande pressione dagli squilibri della società di oggi.

Rappresentano una presenza discreta e sicura per tutte le persone che a loro si rivolgono, magari solo per un consiglio, per trovare una persona amica che sappia ascoltare e non giudicare, ma anche per un aiuto tangibile e concreto sia economicamente che a sostegno degli ammalati. Quindi sempre attive nell’aiuto altrui a disposizione di ognuno.

