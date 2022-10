x x

SARONNO – Difficile citare tutti i ruoli rivestiti da Paolo Strano: uomo politico, presidente di associazione, dirigente scolastico. Tutti però sono accomunati da una grande passione per la città di Saronno, senza mai dimenticare le proprie origini. Alla sua memoria è arrivata ora la civica benemerenza.

Paolo Strano sarà uno dei premiati nella cerimonia di consegna della Ciocchina 2022 in programma sabato 22 ottobre alle 16 in Sala Vanelli.

LE MOTIVAZIONI

La Giunta Comunale delibera il conferimento della Civica Benemerenza della “Ciocchina” per l’anno 2022 a Paolo Strano nativo di Nicolosi in provincia di Catania, che scegliendo di vivere a Saronno, l’ha fatta diventare la sua città.

Noto a tutti per l’impegno civile, sociale e politico manifestato per la città e l’associazionismo in generale, ha ricoperto il ruolo di Consigliere comunale e successivamente Assessore al Commercio in rappresentanza di Saronno al Centro, il gruppo civico che ha contribuito a fondare e di cui era presidente.

Laureato in Fisica Nucleare, ha anche fondato l’Istituto Prealpi di Saronno, una realtà scolastica che negli anni si è affermata a livello provinciale e non solo.

Ufficiale dei Carabinieri in congedo, è stato presidente del Nucleo di Protezione Civile della Sezione Carabinieri di Saronno, fondatore e segretario dell’Associazione culturale “Sicilia a Saronno” e del Lions Club Saronno Insubria, presidente dell’Associazione culturale “Classe 50”, nonché vicino e partecipe al Centro Sociale Cassina Ferrara e all’Auser Volontariato di Saronno.

Lo ricordiamo per la sua grande umanità e disponibilità ad aiutare chi ne avesse bisogno.

