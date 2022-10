x x

SARONNO – E’ uno degli appuntamenti più classici e amati dell’autunno saronnese che gli alpini del gruppo di Saronno hanno voluto tenere vivo nonostante le difficoltà dettate dalle nuove disposizioni in materia di sicurezza.

Domenica le penne nere saronnesi hanno organizzato la tradizionale castagnata alpina. A differenza di quanto previsto tradizionalmente però le castegne non sono state preparate e distribuite in piazza Avis ma la cottura è avvenuta in sede per rispettare le nuove normative di sicurezza.

Malgrado la doppia location gli alpini saronnesi hanno dimostrato ancora una volta grandi doti organizzative e sono riusciti a proporre le proprie caldarroste buone e calde ai passanti. I saronnesi hanno dimostrato di apprezzare la proposta visto che ne sono stati distribuiti oltre 140 chili. Ancora un successo dunque per il gruppo che quest’anno celebra i novant’anni di presenza in città.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn