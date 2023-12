Città

SARONNO – L’autunno ha lasciato il posto all’inverno ed in Focris ospiti e operatori si preparano alle feste natalizie ormai imminenti. L’inizio di dicembre è intenso, con un trittico di appuntamenti interessanti che permetteranno ad ospiti e parenti di vivere insieme il periodo più atteso dell’anno.

Nella mattinata di mercoledì 6 dicembre verrà allestito l’olivo all’ingresso con le luci natalizie, così come altri spazi della struttura, con il contributo operativo dei parenti che si sono resi disponibili.

Per giovedì 7 dicembre è in programma l’iniziativa “Prima in Focris”: dalle 17.15 infatti, sul megaschermo del salone al piano terra, sarà trasmessa la “prima” della stagione lirica dal teatro alla Scala di Milano, che quest’anno ha in cartellone il “Don Carlo” di Giuseppe Verdi. L’ingresso è aperto a tutti i parenti degli ospiti, ai quali sarà servito anche l’aperitivo.

Venerdì 8, per la ricorrenza dell’Immacolata Concezione, la casa di riposo ospiterà dalle 10 il concerto a tema della banda di Saronno, ribattezzato per l’occasione “Pivacolata”: verranno suonate musiche sacre e natalizie all’aperto e nella chiesa della struttura. Al termine dell’evento si potrà gustare il vin brûlé offerto dagli alpini di Saronno.

Ricordando che l’uso della mascherina è obbligatorio negli spazi della rsa e durante i momenti con presenza di ospiti al coperto, la struttura vuole garantire il proprio contributo al palinsesto delle attività organizzate per tutta la cittadinanza nel mese di dicembre.

(foto d’archivio)

