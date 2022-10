x x

SARONNO – “In occasione delle prossime festività di inizio novembre, l’Amministrazione saronnese ha individuato a fine settembre una serie di interventi straordinari necessari a garantire un adeguato decoro dei campisanti cittadini e ha proceduto all’affidamento dell’appalto, per un costo opere di circa 25.000 euro”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione comunale in merito agli interventi ai cimiteri cittadini al centro recentemente di alcune segnalazioni di cittadini e della lista civica Obiettivo Saronno.

“I lavori sono già iniziati in via Milano e comprendono per entrambi i cimiteri, oltre alla pulizia straordinaria di pavimentazione e bagni, il riordino dei viali principali con diserbo e stesura del ghiaietto e la potatura dei cipressi.

Per quanto riguarda il cimitero di Cassina Ferrara, dove i lavori inizieranno lunedì, è prevista la messa in sicurezza della porzione di viale in autobloccanti che è ceduta, mentre in via Milano sono stati programmati il riordino del campo non nati ed il rifacimento delle targhe in pietra ormai assenti o rovinate con la numerazione dei campi. Completano gli interventi sul cimitero centrale la messa in sicurezza di un plafone per il distacco dell’intonaco al piano interrato del corpo F e la riqualificazione dei fronti della cappella dei Sacerdoti nel corpo C.



Con l’occasione si comunica che dal 27 ottobre al 6 novembre entrambi i cimiteri rimarranno aperti con orario continuato dalle ore 7 alle ore 20 e che per eventuali necessità di interventi elettrici è possibile rivolgersi al personale normalmente reperibile vicino all’ingresso principale, considerando che dal 27 ottobre al 3 novembre sarà garantita la presenza di un elettricista durante l’orario di apertura”.

A far discutere recentemente anche la bara lasciata in un viale del cimitero della cassina Ferrara.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn