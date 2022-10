Grosso cinghiale a spasso alle porte del Saronnese

ORIGGIO – Davvero dietro l’angolo, rispetto alla periferia di Origgio: il riferimento va all’avvistamento di ieri mattina all’alba, una automobilista in viale Marche a Lainate si è vista “sfrecciare” accanto, e davanti un grosso esemplare di cinghiale che, evidentemente spaventato per la presenza dell’autovettura, cercava di allontanarsi in tutta fretta. Ci si trova nella zona periferica ma anche industriale e reisdenziale del paese.

L’automobilista ha anche avuto la prontezza di riprenderlo: il video è diventato presto virale su Facebook, dove è stato pubblicato per mettere in guardia gli altri automobilisti.

Altri avvistamenti sono avvenuti ultimamente in zona, sia a Solaro, Cesate che Rovello Porro.

(foto: un fotogramma del video pubblicato su Facebook)

22102022