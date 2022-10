x x

SARONNO – Tagliati gli alberi d’alto fusto in via Cattaneo a Saronno, cittadini della zona perplessi.

Prove tecniche con le luminarie nel centro storico di Saronno, nelle scorse ore. Diversi cittadini hanno notato come fossero accese in pieno giorno, e fosse accesa anche la musica diffusa dagli altoparlanti installati negli ultimi giorni assieme alle luminarie stesse, per assicurare la filoduffusione in tutta la zona pedonale cittadina.

E’ pronto il libro di Giuseppe Radice sulla politica saronnese. In queste nuove poesie in vernacolo, l’autore fotografa con la satira alcuni aspetti del mondo politico, un settore della nostra società sempre più chiacchierato e discusso, intriso di scandali e pettegolezzi.

Otto mesi di lavori, un impegno economico di 995.515 euro: tanto servirà a BrianzAcque per realizzare un intervento complesso e a più step, che consentirà ad alcune zone di Ceriano Laghetto di superare gli attuali problemi di allagamenti e di esondazioni. Quattro le vie interessate dai cantieri: Garibaldi, Laghetto, Volta e Primo Maggio

