Concluso intervento da 1 milione di euro di BrianzAcque a Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Ci sono voluti undici mesi di lavori e un impegno economico del valore di quasi un milione di euro. E’ terminato in questi giorni il mega intervento di BrianzAcque per l’adeguamento degli sfioratori presenti lungo la rete fognaria urbana nelle vie Garibaldi, Volta e 1 Maggio. Obiettivo? Efficientare il funzionamento del sistema idraulico e rispettare la normativa ambientale che prevede il miglioramento della qualità delle acque sfiorate con recapito nei corsi idrici.

“BrianzAcque d’intesa con l’Amministrazione Comunale ha effettuato un pacchetto di interventi finalizzati a rendere più funzionale la rete fognaria. Una corretta gestione del sistema fognario contribuisce a mantenere l’equilibrio del territorio e dell’ambiente” commenta Enrico Boerci, presidente e Ad della società pubblica dell’acqua brianzola.

Soddisfatto dell’intervento completato anche il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, che ha sottolineato: “Brianzacque si conferma un partner importantissimo per Ceriano Laghetto, in grado di realizzare interventi fondamentali per il miglioramento delle infrastrutture idriche. In questo caso si tratta di un intervento in grado di garantire maggiore sicurezza e maggiore tutela ambientale. Si tratta di opere che ci vedranno impegnati anche nei prossimi anni, per affrontare fenomeni estremi con i quali dovremo imparare a convivere, mettendo in atto tutte le strategie necessarie a ridurre le situazioni di pericolo. Allo stesso modo resta grande l’impegno sul rinnovo della rete di distribuzione dell’acqua potabile, per la riduzione degli sprechi e il risparmio idrico a tutela dell’ambiente. Come dissi all’avvio dei cantieri, queste opere comportano disagi inevitabili, che dobbiamo imparare a sopportare in cambio dei benefici che si ottengono per l’intera comunità”.

I lavori eseguiti

Realizzata in più step, l’operazione ha coinvolto diversi punti del territorio cerianese a partire dalla periferia con la costruzione della nuova tratta di collegamento della fognatura di via Garibaldi fino alla rete esistente di via Laghetto. Un passaggio che ha comportato la posa di una tubazione in polietilene in pressione lunga circa 600 metri e la creazione di una nuova stazione di sollevamento.

I lavori sono quindi proseguiti con un cantiere più centrale in via Volta, dove sono stati rifatti lo sfioratore e le tubazioni di scarico delle acque meteoriche nel torrente Guisa. Un intervento pressoché analogo ha infine interessato la via I maggio. A monte dei due sfioratori sono state installate griglie automatiche per il trattamento delle acque che poi confluiscono nel corso d’acqua.

Al momento, è in corso il collaudo funzionale delle opere realizzate.

11092023