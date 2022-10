x x

SARONNO – Prosegue, e andrà avanti per altre due settimane, la mostra antologica su Giuseppe Flangini, artista novecentesco di origine veronese ma trapiantato a Milano; la mostra, inaugurata lo scorso 6 ottobre con titolo “Racconti di luce e colore”, è ospitata nello spazio eventi di Palazzo Pirelli, con più di 60 opere in mostra.

La mostra è stata organizzata dall’Associazione Flangini, presieduta dalla nipote dell’artista Cristina Flangini Renso. Quest’associazione, oltre alle sedi di Milano e Verona, ha una sede a Saronno in via Valletta.

La mostra di Palazzo Pirelli è organizzata in collaborazione con Regione Lombardia, e curata da Elena Pontiggia, docente all’Accademia di Brera. L’intervento critico in catalogo è stato scritto da Antonio d’Amico, conservatore del Museo Bagatti Valsecchi, a catalogo è altresì contenuta la biografia dell’artista, a cura di Elisa Favilli.

Il percorso espositivo propone dipinti che scandiscono le varie fasi artstiche dell’autore: dai primi anni ’20 fino alla fine degli anni ’50; una ricca produzione concepita soprattutto in Italia, ma anche in Belgio, Olanda e Francia.

La mostra è visitabile dalle scuole (per prenotazioni 347.4533449). Per i visitatori è anche possibile la visione del cortometraggio, della durata di 18 minuti, presentato dal Ministero degli Esteri a Europalia 2003, “Il teatro della pittura”, sulla vita e le opere di Flangini, realizzato dal regista Francesco Pireddu su sceneggiatura di Luigi Meneghelli, con musiche originali composte dal maestro Stefano Gueresi e interpretato dai mimi “Quelli di Grock”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn