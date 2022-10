x x

SARONNO – Grande amarezza per la proprietaria dell’auto presa di mira nella notte tra sabato e domenica in piazza Unità d’Italia. Un furto che non ha portato nulla al malvivente ma tanti costi e problemi alla vittima titolare di un negozio di fiori.

Il ladro ha sfondato il parabrezza e si è impossessato di una borsa degli attrezzi, ha raccontato in uno sfogo la commerciante saronnese su Facebook, che poi ha abbandonato. Restano i danni alla vettura e al materiale che era in auto. “Oltre il danno economico la perdita di tempo che ne consegue è piuttosto importante. Per non parlare delle persone che dovevano avere sulle tombe di famiglia le composizioni ormai distrutte che c’erano nel bagagliaio”.

La saronnese prosegue ricordando il degrado di piazza Unità d’Italia e di come la situazione sia così peggiorata che ha paura quando finisce tardi la sera. Ha parlato di problemi storici, come l’uso della piazza come un bagno pubblico e anche della recente scelta di un senza tetto di usarla come dimora.

Grande il rammarico che si percepisce dalle sue parole tanto che conclude con “Saronno, una volta la città degli amaretti… ora la città dell’amarezza”.

(foto archivio)

