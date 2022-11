x x

SARONNO – Doppio intervento stamane delle ambulanze della Croce azzurra a Saronno: alle 9.10 per una caduta accidentale di una passante, una donna di 52 anni. E’ successo in via Manzoni all’altezza dell’incrocio con via Parini. La cittadina è rimasta contusa ed è stata trasportata all’ospedale cittadino per essere medicata di non gravi lesioni. Altro episodio, analogo, in piazza Aviatori d’Italia alle 9.45: in questo caso è stata soccorsa una pensionata di 91 anni, anche lei trasportata quindi all’ospedale saronnese per lievi contusioni.

A Cogliate invece è stato soccorso un uomo di 46 sanni, rimasto ferito dopo una caduta della bicicletta mentre percorreva via Marconi: è stato trasferito da una ambulanza della Croce rossa di Misinto all’ospedale di Desio, non è grave.

02112022