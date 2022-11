x x

SARONNO – Una passante si è accorta che un bimbo vagava da solo tra via Micca e via San Giuseppe senza che ci fosse un genitore nelle vicinanze. Sul posto è arrivata la polizia locale che in poco meno di mezz’ora ha trovato il papà del bimbo che preoccupatissimo lo stava cercando. E’ la piccola grande emergenza risolta oggi pomeriggio, mercoledì 2 novembre, dagli agenti e dalla centrale operativa del comando di polizia locale di piazza Repubblica.

L’allarme è scattato intorno alle 17 con la chiamata arrivata alla centrale operativa sul ritrovamento del bimbo. La centrale operativa ha inviato l’agente sul posto che ha parlato con la saronnese e controllato che il bimbo stesse bene. Gli agenti si sono subito attivati e in mezz’ora hanno trovato il papà del piccolo che lo stava cercando dovunque.

Una disavventura che si è conclusa bene anche grazie al pronto e risolutivo intervento della polizia locale.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn