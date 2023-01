x x

SARONNO – I genitori l’hanno lasciata davanti a scuola, come ogni giorno ma Teresa in classe non è mai arrivata. Non è tornata a casa e non ha più risposto alle chiamate dei genitori.

Preoccupata la mamma, Marcella Gallina, ha lanciato un appello su Facebook fornendo gli elementi utili a ritrovare la ragazza: “Mia figlia Teresa ieri non è tornata a casa dopo averla lasciata a Saronno in via San Giuseppe davanti a scuola alle 8 dove non è mai entata” si legge.

Segue una breve descrizione: “Ha 19 anni, alta 171centimetri corporatura esile, occhi castani, capelli neri molto lunghi e ricci. Indossava un giaccone beige, tuta nera e scarpe bianche da ginnastica”.

L’ultima notizia sulla giovane arriva dal suo telefono cellulare: “L’ultimo tracciamento della sim risale a ieri – spiega la mamma – verso le 16:30 a Cormano via Cadorna”. Da qui l’appello: “Vi prego contattatemi qui se l’avete vista e aiutatemi condividendo il post”. Segnalazioni con la descrizione della giovane sono arrivate anche alle forze dell’ordine e svariati appelli stanno circolando sui social network nella speranza che Teresa dia notizie di sè il primo possibile.

